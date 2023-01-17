Гостей «Гипербореи» в Петрозаводске научат делать карельский рожок и медведя

В субботу, 11 февраля, мэрия Петрозаводска приглашает всех желающих на бесплатные мастер-классы.
В эту субботу, 11 февраля, в рамках зимнего фестиваля «Гиперборея» в большом зале администрации пройдут мастер-классы «Зимняя сказка» по изготовлению сувениров. Записаться на них можно до конца рабочей недели.
Бесплатные занятия проведут педагоги дома творчества детей и юношества №2 и детско-юношеского центра. Они научат делать карельский рожок, медведя, 3D-открытку, сувениры из пряжи, а также расписывать исторические миниатюры.
Мастер-классы состоятся в 12.00, 13.00 и 14.00. Записаться на них горожане могут по телефону 71-34-95, ежедневно, с 09.00 до 17.00, рассказали в петрозаводской мэрии.
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