Гостей «Гипербореи» вновь ждет «Арт-зима» в Старом городе

Музей «Кижи» приглашает жителей и гостей Петрозаводска на программу с играми, мастер-классами и выставками в квартале исторической застройки города.

В рамках фестиваля «Гиперборея-2022» 12 февраля музей «Кижи» вновь проведет праздник «Арт-зима». В этом году он посвящен двум темам: «Борьба зимы и весны» и «350-летие со дня рождения Петра Великого», сообщили в Минкультуры республики.

Гостей праздника ждут веселые и познавательные игры, забавы и состязания на свежем воздухе, разнообразные «солнечные» мастер-классы и выставки.

Среди сюрпризов, которые музей «Кижи» подготовил для посетителей «Арт-зимы», мастер-класс по приготовлению карельского десерта Tönčöi, игра-бродилка «В поисках клада», представления театра теней «Заюшкина избушка», выставки одного дня «Рукотворное тепло», «Солнце на весну!» и «Снеговики на страже зимы» и многое другое.

В квартале исторической застройки Петрозаводска можно будет познакомиться с особенностями кузнечного ремесла, которое среди прочих своих умений освоил государь-преобразователь. Сразу два кузнеца — Сергей Танана и Илья Аммалайнен — будут щедро делиться своими секретами.

Ранее сообщалось, в финальный день «Гипербореи» жителей и гостей Петрозаводска ждет «Зимняя Калакунда».