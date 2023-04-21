Гостей горного парка республики увлекут в карельскую «КРУУГАВЕРТЬ» (0+)

В ближайшие выходные, 8 и 9 июля, в парке «Рускеала» пройдет Фестиваль карельской культуры.

В Горном парке «Рускеала» пройдет Региональный фестиваль карельской культуры, народных промыслов и ремесел «КРУУГАВЕРТЬ», сообщили в Министерстве культуры Карелии. Событие состоится 8 и 9 июля.

Гостей ждет развлекательная программа: ярмарка хендмейда, мастер-классы и знакомство с музеями Карелии. На фестивале можно будет примерить древнекарельские костюмы, которые представит Региональный музей Северного Приладожья. Будет также презентация квестов по Сортавале для туристов.



Кроме того, сотрудники Олонецкого национального музея познакомят гостей с самым молодым Дедом Морозом — Паккайне, а специалисты Пудожского историко-краеведческого музея проведут мастер-класс по украшению ткани в старинной технике «Верховая набойка».

С крестьянским бытом и военной историей края познакомят сотрудники Питкярантского краеведческого музея. Они также проведут мастер-класс по созданию гербария.