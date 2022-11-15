Гостей и жителей Петрозаводска зовут на арт-барахолку

Новогодние подарки ручной работы можно купить в Винтажном цехе, который открылся в Agriculture club.
Мастера сообщают в соцсети, что Винтажный цех работает уже второй день и сегодня еще до 17.00 вы можете насладиться праздничной атмосферой и приобрести подарки к Новому году, сделанные руками художников-ремесленников, пекарей и мастериц.
Арт-барахолка, блошиный рынок "Винтажный Цех"
Время: 17-18 декабря с 11:00 до 17:00
Место: "Agriculture club"
Адрес: ул. Коммунальная 20-б
Вход: свободный
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