Гостей и жителей Петрозаводска зовут на арт-барахолку

Новогодние подарки ручной работы можно купить в Винтажном цехе, который открылся в Agriculture club.

Мастера сообщают в соцсети, что Винтажный цех работает уже второй день и сегодня еще до 17.00 вы можете насладиться праздничной атмосферой и приобрести подарки к Новому году, сделанные руками художников-ремесленников, пекарей и мастериц.

Арт-барахолка, блошиный рынок "Винтажный Цех"

Время: 17-18 декабря с 11:00 до 17:00

Место: "Agriculture club"

Адрес: ул. Коммунальная 20-б

Вход: свободный