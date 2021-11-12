Гостеприимная жительница Петрозаводска проспала свой смартфон

Проснувшись, 48-летняя петрозаводчанка не обнаружила ни гостей, ни гаджета, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 48-летняя горожанка, ставшая жертвой кражи.

Женщина рассказала, что накануне отдыхала у себя дома с друзьями. Во время застолья хозяйка квартиры отправилась спать. Проснувшись же утром, ни гостей, ни смартфона она не обнаружила. Сумма ущерба была оценена почти в 9 тысяч рублей.

Полицейские установили причастного к краже — 51-летнего ранее судимого петрозаводчанина, одного из участников посиделок. Он дал признательные показания, рассказав, что взял гаджет уснувшей хозяйки квартиры. Смартфон мужчина продал, а деньги пропил.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Кроме того, петрозаводчанин подозревается еще в нескольких преступлениях, в том числе кражи четырех велосипедов и денег. Следствие продолжается, мужчина заключен под стражу.