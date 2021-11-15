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Гости из Финляндии застряли в снегу на дороге в Карелии

Новости. Происшествия
13:18, 11 Января 2022

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Спасатели помогли выбраться из снежного плена гостям из Финляндии.

Как сообщила Карельская поисково-спасательная служба, в ночь перед Рождеством от службы "01" поступила информация, что в районе пограничного перехода Вяртсиля, двигаясь из Финляндии, мужчина 1993 г.р. и женщина 1957 г.р. на автомашине свернули по навигатору на проселочную дорогу и застряли.

Самостоятельно выехать не смогли. На поиски выдвинулся Сортавальский поисково-спасательный отряд. Пропавшие были найдены и эвакуированы.

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Комментарии

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Hoвый
2022-01-11 13:29:50
Пусть оплачивают услуги.
Гость
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