Гости из Финляндии застряли в снегу на дороге в Карелии

Спасатели помогли выбраться из снежного плена гостям из Финляндии.

Как сообщила Карельская поисково-спасательная служба, в ночь перед Рождеством от службы "01" поступила информация, что в районе пограничного перехода Вяртсиля, двигаясь из Финляндии, мужчина 1993 г.р. и женщина 1957 г.р. на автомашине свернули по навигатору на проселочную дорогу и застряли.

Самостоятельно выехать не смогли. На поиски выдвинулся Сортавальский поисково-спасательный отряд. Пропавшие были найдены и эвакуированы.