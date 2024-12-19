Гости из Китая посетили карельский заповедник

Китайские туристы побывали в заповеднике «Костомукшский».
Природный центр заповедника «Костомукшский» принял гостей из далекого Китая. Об этом сообщили в официальной группе заповедника.
Визит состоялся в рамках ознакомительной экскурсии по территории. Сотрудники заповедника рассказали гостям об природе Карелии. Особый интерес у китайских посетителей вызвали экспозиции, посвященные горным породам и северным лекарственным растениям.
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