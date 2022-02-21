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Гости KareliaSkiFest тестируют качество мобильного интернета Tele2

Новости. Общество
13:20, 25 Февраля 2022
фото: © Теле2

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступил партнером ежегодного лыжного фестиваля KareliaSkiFest 6.0.

На площадке оператора гостей фестиваля ждут развлечения, угощения и выгодные тарифы на скоростной мобильный интернет.

В Петрозаводске в шестой раз проходит Международный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest, который завершится 26 февраля. Мероприятие входит в событийный календарь Международной федерации зимних видов спорта, а также в календарь марафонов России любительской серии Russialoppet — это значит, что участники петрозаводского марафона могут претендовать на кубковые очки серий Russialoppet и формировать свой рейтинг в любительской лиге как в России, так и за рубежом. В этом году фестиваль собрал свыше 1200 участников из 43 регионов России и 4 зарубежных стран. Спортсмены примут участие в лыжном марафоне, семейных и детских гонках, лыжных гонках с собаками и на традиционных финских санях.

Tele2 на территории фестиваля организовала площадку, на которой гостей спортивного праздника согревают горячими напитками. Кроме того, компания обустроила зону, где можно отдохнуть на мягких пуфах и поиграть в аэрохоккей. Всех желающих специалисты оператора консультируют по вопросам мобильной связи. Здесь же можно протестировать качество мобильного интернета Tele2.

«Мы высокими темпами строим инфраструктуру связи в Карелии. В прошлом году компания инвестировала в республику 150 млн рублей, наши специалисты увеличили число базовых станций с поддержкой 4G на 25%. Огромную работу проделали в самом Петрозаводске. Уверена, что участники и гости фестиваля оценят качество нашего мобильного интернета. С Tele2 легко делиться впечатлениями и самыми захватывающими моментами соревнований в соцсетях и мессенджерах», — отметила руководитель службы по развитию массового рынка петрозаводского филиала Tele2 Маргарита Сазанова.

Оператор регулярно работает над качеством мобильной связи и интернета на территории Карелии. В 2021 год высокоскоростной мобильный интернет улучшили в 29 населенных пунктах республики. В итоге 4G-сеть Tele2 доступна 94% жителей региона. Информацию о новых местах, где модернизировали качество связи, все желающие могут узнать на сайте оператора.

Новости Телекома

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