Гости музея в Карелии узнали в экспонате необычную прялку своей бабушки

Гости музея «Дом лесника» среди экспонатов прялку, которую когда-то сделал их дед для бабушки. Об этом рассказали в музее.

В послевоенные годы Михаил Хоняков переехал с женой Верой из Белоруссии в карельский поселок Юма на заработки.

Трудились на лесозаготовках. Супруги Хоняковы вырастили и воспитали десять детей. Карелия для них, для их детей и внуков стала родной и любимой малой Родиной, — рассказали в музее.

В 1960-х годах Михаил смастерил для супруги механическую прялку из старого велосипедного колеса. Конструкция прялки включает металлические стойки и велосипедное колесо, которое приводится в движение специальной педалью. Внуки вспоминают, как их бабушка Вера часами работала на этой прялке, пряла шерсть и вязала теплые вещи для всей большой семьи.

— Нас внуков, эта прялка притягивала, как магнит, ведь это же что-то совсем необычное. Такого «перпетуум-мобиле» не было ни у кого из наших друзей! Даже под страхом нагоняя мы не могли сдержать себя, чтобы не разогнать до какой возможно «космической» скорости старое колесо прялки, — вспомнила внучка Веры Хорняковой Людмила Ильина.

Она рассказала работникам музея забавной случай, который часто вспоминают в семье с улыбкой. Бабушка говорила маленькой внучке, что когда её не станет, прялка перейдет к ней. И вот однажды бабушка, утомленная работой, задремала.

Четырехлетняя внучка решила, что наступило то самое время, взяла прялку и потащила ценное наследство к выходу. От шума бабушка очнулась и увидела, как маленькая внучка, с невероятными усилиями перетаскивала через порог комнаты прялку, которая была вдвое больше нее.