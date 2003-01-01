РЕКЛАМА
Обществоведение
Вахта памяти прошла в Лоухском районе
22 сентября, 09:00 Статьи
Лекции про лес
Лесозаготовка и лесовосстановление: какие задачи стоят перед арендаторами леса сегодня
19 сентября, 18:00 Статьи
Личное мнение
Эксперт рассказал о последствиях изменений в расчете утильсбора
19 сентября, 16:00 Статьи
Новости

В лесном озере в Карелии нашли уникальную лодку-долбленку

11:15

Компания «КСМ» приняла участие в проекте ранней профориентации дошкольников в Суоярви

11:05

На планерке в мэрии назвали дату подключения тепла в многоквартирных домах Петрозаводска

10:50

Стоимость тоннеля под железной дорогой в Петрозаводске за год выросла на миллиард рублей

10:22

Мошенники обманули петрозаводчанина с помощью нейросетей

10:00

В Прионежском районе в лесу заблудился пенсионер

09:40

Два карельских города вошли в ТОП самых популярных направлений для отдыха на водоемах осенью

09:30

Гости музея в Карелии узнали в экспонате необычную прялку своей бабушки

09:15

В Лоухском районе благоустроили памятный мемориал

09:00

В Госдуме предложили ограничить зарплаты главврачей и директоров школ

08:40

В Петрозаводске рядом с жилым домом загорелся электрический шкаф

08:20

В Петрозаводске массово проверяют водителей такси

08:00

В России предложили учредить День государственности

07:40

В Петрозаводске на Первомайском проспекте изменится режим работы светофора

07:20

На окраине Петрозаводска полыхал пожар

07:00

Пожарный из Карелии покорил две вершины Кавказа

06:40

Россия вошла в тройку стран с самой большой разницей в зарплатах мужчин и женщин

00:10

МЧС Карелии выпустило экстренное предупреждение о непогоде

19:00

Трассу «Кола» перекроют из-за разводки моста

18:30

Дождь и ветер: прогноз погоды на 22 сентября

18:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

17:30

В двух карельских поселках произошли пожары

16:30

В Карелии от управления отстранили более 800 пьяных водителей

15:30

Стало известно, почему в Петрозаводске оцепили часть набережной

14:30

Петрозаводчанин дважды обокрал магазины косметики

14:00

В Карелии впервые провели сложную операцию и сохранили пациенту почку

13:00

В Карелии на следующей неделе ожидаются первые заморозки

12:00

Житель Карелии получил условный срок за отмывание денег на протяжении четырех лет

11:30

Молодая пара из Москвы зарегистрировала брак в Карелии

11:00

Школьники из Карелии участвуют в первом Юношеском фестивале стран БРИКС

10:30

На перекрестке в Петрозаводске запретили левый поворот

10:00

Эксперты рассказали, как изменятся цены на машины из-за нового утильсбора

09:30

Спортсмен из Карелии завоевал медаль на Кубке Мира по самбо

09:00

В Петрозаводске объявлены торги на право заключения договора о КРТ в Октябрьском районе

08:00

Дык Фук стал победителем конкурса «Интервидение» в Москве

00:10
Сегодня 09:15 Общество
Гости музея «Дом лесника» среди экспонатов прялку, которую когда-то сделал их дед для бабушки. Об этом рассказали в музее.

В послевоенные годы Михаил Хоняков переехал с женой Верой из Белоруссии в карельский поселок Юма на заработки.

Трудились на лесозаготовках. Супруги Хоняковы вырастили и воспитали десять детей. Карелия для них, для их детей и внуков стала родной и любимой малой Родиной, — рассказали в музее.

В 1960-х годах Михаил смастерил для супруги механическую прялку из старого велосипедного колеса. Конструкция прялки включает металлические стойки и велосипедное колесо, которое приводится в движение специальной педалью. Внуки вспоминают, как их бабушка Вера часами работала на этой прялке, пряла шерсть и вязала теплые вещи для всей большой семьи.

— Нас внуков, эта прялка притягивала, как магнит, ведь это же что-то совсем необычное. Такого «перпетуум-мобиле» не было ни у кого из наших друзей! Даже под страхом нагоняя мы не могли сдержать себя, чтобы не разогнать до какой возможно «космической» скорости старое колесо прялки, — вспомнила внучка Веры Хорняковой Людмила Ильина.

Она рассказала работникам музея забавной случай, который часто вспоминают в семье с улыбкой. Бабушка говорила маленькой внучке, что когда её не станет, прялка перейдет к ней. И вот однажды бабушка, утомленная работой, задремала.

Четырехлетняя внучка решила, что наступило то самое время, взяла прялку и потащила ценное наследство к выходу. От шума бабушка очнулась и увидела, как маленькая внучка, с невероятными усилиями перетаскивала через порог комнаты прялку, которая была вдвое больше нее.

