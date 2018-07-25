Гости Петрозаводска из Германии рассказали о коммунальных службах в Тюбингене

Делегация жилищно-коммунальной службы "Stadtwerke Tübingen" ("SWT") из Тюбингена приехала в Карелию поделиться своим опытом работы и посмотреть, как работают коллеги в "РКС-Петрозаводск".

Компании "РКС-Петрозаводск" и "Stadtwerke Tübingen" дружат уже давно, впервые сотрудники компаний познакомились в 1993 году: тогда волейбольная команда петрозаводских тепловых сетей приехала в Тюбинген, чтобы поучаствовать в дружеском матче двух компаний.

"SWT" - муниципальное предприятие, они снабжают население электричеством, газом, водой и теплом. Также "SWT" обслуживает городские бассейны, есть в "SWT" и автобусное подразделение. Компания обслуживает целые парковочные дома, телекоммуникации и интернет-сети.

Во время визита гости из Тюбингена побывали на водоочистных сооружениях города, сотрудники "SWT" увидели, как работает АО "ПКС-Тепловые сети". Разумеется, все это было не просто так – коллеги по цеху учились друг у друга: интересные и рациональные предложения поступали и со стороны "SWT", и со стороны сотрудников "РКС-Петрозаводск".

В этом году состав делегации был обновленный, практически все приехали в Россию первый раз, но есть и постоянные члены делегации, и один из них – начальник отдела кадров "SWT" Берхард Хан. Первый раз Берхард побывал в Петрозаводске больше 20 лет назад. Нам стало интересно, какие изменения он увидел в "РКС-Петрозаводск" за эти годы. Поделился Берхард и своими размышлениями о том, насколько похожа работа коммунальщиков в разных странах.

"Я вижу, как за эти годы, что мы дружим с "РКС-Петрозаводск", меняется и предприятие, и город, - поделился с нами Берхард. - Все меняется в лучшую сторону. Видно современный уровень РКС, видно, что и город выходит на высокий уровень. В городе появились парки, уютных местечек стало больше. А что касается системы водоснабжения наших городов, то, с одной стороны, Тюбинген и Петрозаводск похожи, а с другой – все-таки разные. Принцип распределения воды у нас с вами похож, но у нас нет такой проблемы как очистка воды, потому что мы получаем воду из Боденского озера, а она идеально чистая. (Боденское озеро – источник водоснабжения г. Тюбинген. Озеро находится от Тюбингена достаточно далеко, поэтому от озера к Тюбингену ведут сети длиной более 200 км. Через Боденское озеро проходит река Рейн, также озеро подпитывается талыми водами с гор. Его высота над уровнем моря – 395 м). Зато у нас есть другая проблема – концентрированные стоки. В Германии вода самая дорогая в мире, люди экономят, пользуются водой мало. Соответственно, канализация настолько засоряется из-за высокой концентрации стоков, что приходится прикладывать очень много сил для прочистки труб".

Большинству гостей из Тюбингена только предстояло увидеть горный парк Рускеала, водопад Кивач, Гирвас, но Берхард уже видел все это не раз, и возвращается в Карелию за этими видами снова и снова: "Это очень красивая земля, озера, леса, а самое главное, что здесь живут добрые люди. Здесь люди более спокойные, уравновешенные, но не скучные. Я уже много раз говорил, что Карелия – это моя вторая родина".

Уже сложившейся традицией стал обмен опытом двух компаний "SWT" и "РКС-Петрозаводск". В следующем году делегация РКС поедет в Тюбинген за новыми знаниями, которые можно применить на практике здесь, в Петрозаводске. А после этого, через год, сотрудники "SWT" вновь окажутся в Карелии. Такое тесное и непрерывное взаимодействие компаний двух стран положительно сказывается не только на работе этих предприятий, но и на взаимоотношении России и Германии в целом.

На правах рекламы