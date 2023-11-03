Гости ВДНХ оценили карельскую дичь, пельмени из лосятины и ломоть с мясом кабана

Республика продемонстрировала национальные блюда на выставке-форуме «Россия».

Карелия представила национальные блюда в Доме Российской Кухни на ВДНХ, сообщили в пресс-службе главы республики.

Уникальный павильон, где регионы презентуют гастрономические особенности, открылся 4 ноября в рамках международной выставки-форума «Россия». Масштабное событие организовали по инициативе президента страны, отметили в источнике.

Организаторы отобрали более десяти уникальных представителей региональной кухни — от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, которые будут работать здесь на постоянной основе. Этой чести удостоилась и наша республика с богатой кулинарной историей.

Готовят для гостей выставки повара музея-ресторана «В Карелии есть». Как рассказала автор этого этногастрономического проекта Ольга Белоногова, посетители павильона смогут попробовать русскую, поморскую, карельскую и вепсскую кухни.

«Это очень ответственная и сложная задача — представлять регион. Надо было подумать, какая кухня наиболее ярко представляет то или иное направление гастрономии. Север покорит ваше сердце!», — отметила Ольга на презентации кухни Карелии.

Меню региона утверждала комиссия экспертов ВДНХ, которая дегустировала каждое блюдо. Карельские повара предлагают гостям сугудай из форели с ремесленным хлебом, грузди маринованные, стейк из оленины с картофелем и брусничным соусом, жареный сыр с морошкой и беломорской солью и многое другое. По словам Ольги, большой популярностью у гостей в первый день пользовалась дичь, пельмени из лосятины, из мяса оленя, ломоть с мясом кабана.

На протяжении всего периода выставки с 4 ноября по 12 апреля 2024 года новый павильон станет центральной площадкой Фестиваля «Россия — территория вкуса», где пройдет более ста гастрономических мероприятий.

Как отметили в источнике, павильон Дома Российской Кухни будет работать и после окончания выставки-форума.