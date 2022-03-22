Гостиничный бизнес, общепит и туризм стали лидерами по росту инвестиций в Карелии

Объёмы инвестиций в деятельность гостиниц и предприятий общественного питания в Карелии в 2021 году выросли в 5,7 раза по сравнению с 2020 годом.

Это самый высокий показатель роста капиталовложений среди отраслей экономики республики.

Такой вывод следует из отчета Карелиястата «Основные итоги инвестиционной деятельности в Республике Карелия за 2021 год».

Второе место по темпам роста инвестиций занимает деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги, к которой относятся, в том числе, услуги в сфере туризма. За год инвестиции в этот бизнес увеличились в 3 раза.

Так же в пятерку лидеров вошли обрабатывающие производства, где капиталовложения выросли в 2,2 раза, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (в 1,9 раза) и строительство (в 1,7 раза).

В целом в развитие экономики и социальной сферы Карелии в 2021 году было инвестировано 70,6 млрд рублей, что на 21% больше по сравнению с 2020 годом.