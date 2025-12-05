РЕКЛАМА
Кинотетрис
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
Обществоведение
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
5 вопросов
Начисления за тепло, квитанции и приборы учета: в «Петербургтеплоэнерго» ответили на актуальные вопросы
05 декабря, 10:30 Статьи
Новости

Минтруд России предложил запретить 67 видов работ для несовершеннолетних

00:08

Самые читаемые новости за 5 декабря

22:20

Лариса Долина вернет все деньги Полине Лурье после скандала с мошенничеством

22:10

В России распространяется гонконгский грипп A(H3N2)

22:00

Новые светильники установили на улице Антонова в Петрозаводске

21:30

Мокрый снег, а потом потепление: карельские синоптики дали прогноз на выходные и начало недели

20:25

50-летний ефрейтор из Прионежья погиб на СВО

20:01

Молодой водитель иномарки насквозь пробил забор в Петрозаводске

19:34

Хозяева сбежавшей после пожара в Петрозаводске собаки объяснили, почему не взяли ее к себе

18:58

В Нацбанке рассказали, сколько банковских карт находится у жителей Карелии

18:35

Россияне назвали самые значимые для себя книги

18:11

Стало известно, сколько получит Карелия на компенсацию затрат по тушению пожаров

17:42

Карельский юрист рассказал о возможных последствиях скандальной истории с Ларисой Долиной

17:20

Снег с дождём накроет Карелию 6 декабря

17:03

В Петербурге прошел завершающий этап Сбер Бизнес-Феста

16:55

Гостиница, музей и закусочные: утвержден проект благоустройства бывшей тюрьмы «Кресты»

16:45

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составит почти 10 тысяч рублей

16:32

В широкий прокат вышел историко-приключенческий боевик «Волчок»

16:25

Умирающего от кровотечения жителя Карелии спасли благодаря молодому фельдшеру

16:18

Глава Карелии обозначил ключевые задачи перед региональным отделением Российского военно-исторического общества на 2026 год

16:10

В Петрозаводске подведены итоги рейда ГИБДД: за 3 дня «попались» более 50 человек

16:02

Вблизи Петрозаводска ремонтируют тропу к самой большой ели Фенноскандии

15:46

Фельдшер из Карелии удостоен звания «Почетный донор России»

15:32

В России запустят многофункциональный мессенджер «Молния» для взаимодействия с Китаем

15:11

Бывшему главе администрации Лахденпохского района дали условный срок за махинации с квартирами

14:54

В Карелии строят четырехэтажный детский сад с лифтом на 150 мест

14:40

Умер актер из Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

14:27

Пожарные в Карелии вскрыли квартиру для спасения пожилого мужчины

14:14

Глава Карелии поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за работу над бюджетом республики

14:08

Жительница Карелии заплатила 163 тысячи рублей за то, что затопила соседей

14:02

Центробанк с 8 декабря отменяет ограничения на валютные переводы за границу

13:47

Чиновники и экоактивисты рассказали, что ждет раздельный сбор мусора в Карелии

13:34

Вынесен приговор жителю Карелии, который трижды обокрал друга

13:18

Менеджер по продажам — самая популярная подработка в Карелии

13:02

Карельские инкубаторы для лосося получили «Зеленую премию»

12:46

В Карелии молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы за кражу кофе

12:32

В Питкяранте начинается строительство дома для расселения аварийного жилья

12:16

В Карелии полиция ликвидировала интернет-магазин с наркотиками

12:01

Пять детских садов планируют начать капитально ремонтировать в Карелии

11:48

Верховный суд Карелии встал на сторону жителей Ринды, которые борются против размещения в поселке турбаз

11:38

В Карелии женщина перевела почти 3 млн рублей мошенникам в попытке заменить водяной кран

11:19

В Петрозаводске водитель при выезде со двора сбил молодую женщину

10:57

В «Петербургтеплоэнерго» ответили на важные вопросы о начислении платы и квитанциях

10:30

Карелия попала в список регионов, которым выделено 3 млрд рублей на затраты по борьбе с лесными пожарами

10:20

На Карелию надвигаются снегопады

10:10

3 км световых гирлянд развесят в городе Сортавала к Новому году

09:48

Житель Петрозаводска украл из магазина 37 упаковок масла

09:31

В Карелии за неделю подорожали огурцы и яблоки, но снова подешевел бензин

09:15

В городе Сортавала мошенники под видом сотрудников администрации звонят пенсионерам

08:59

В карельском поселке Ильинский достраивают большую врачебную амбулаторию

08:39

Карелия вошла в топ-3 региона России для отдыха класса люкс

08:22

Игорь Зубарев предложил создавать отечественные тренажеры для реабилитации участников СВО

08:00

В Ладвинской школе появился симулятор трактора «Беларусь»

07:44

Карельская боксёрша Валентина Галаган вошла в десятку сильнейших на чемпионате России в Уфе

07:20

В России могут начать штрафовать водителей электросамокатов

07:02

«Сидел и умирал»: неизвестные выбросили кота в колодец дома на окраине Петрозаводска

06:41

В Южной Африке нашли останки древних людей, которые 200 тысяч лет жили в изоляции от человечества

00:13
Гостиница, музей и закусочные: утвержден проект благоустройства бывшей тюрьмы «Кресты»
05 декабря, 16:45 Благоустройство
Планы проекта реставрации и приспособления для современного использования комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге были утверждены на заседании Совета по сохранению культурного наследия.

фото: © Николай Линченко/ Telegram-канал

Это решение открывает путь к практической реализации масштабного проекта. Вице-губернатор Санкт‑Петербурга Николай Линченко рассказал, что исторический ансамбль XIX века, более ста лет бывший закрытой территорией, будет преобразован в открытое общегородское пространство. Доминантой комплекса останется храм Святого Александра Невского. 

Проект предполагает создание на территории многофункционального публичного кластера, который будет включать:

— Мультимедийный музей «Кресты»; 

— Два гостиничных комплекса; 

— Гастрономическую улицу; 

— Пешеходный променад с арт-объектами и тематическими зонами памяти.

Вся территория станет пешеходной. Ожидается, что после завершения работ комплекс обеспечит создание около 1200 новых рабочих мест.

Ранее мы сообщали, что бывший военный госпиталь в городе Сортавала станет гостиницей.

