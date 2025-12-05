Гостиница, музей и закусочные: утвержден проект благоустройства бывшей тюрьмы «Кресты»

Планы проекта реставрации и приспособления для современного использования комплекса «Кресты» в Санкт-Петербурге были утверждены на заседании Совета по сохранению культурного наследия.
Это решение открывает путь к практической реализации масштабного проекта. Вице-губернатор Санкт‑Петербурга Николай Линченко рассказал, что исторический ансамбль XIX века, более ста лет бывший закрытой территорией, будет преобразован в открытое общегородское пространство. Доминантой комплекса останется храм Святого Александра Невского.
Проект предполагает создание на территории многофункционального публичного кластера, который будет включать:
— Мультимедийный музей «Кресты»;
— Два гостиничных комплекса;
— Гастрономическую улицу;
— Пешеходный променад с арт-объектами и тематическими зонами памяти.
Вся территория станет пешеходной. Ожидается, что после завершения работ комплекс обеспечит создание около 1200 новых рабочих мест.
