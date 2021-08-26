Гостиницы в Карелии начали снижать цены на проживание

Цены на проживание в гостиницах в Карелии, поднимавшиеся течение всего летнего сезона, начали снижаться в конце августа.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 17 по 23 августа.

Отели 3* снизили стоимость на 1,8% — в среднем, до 1827 рублей на человека в сутки. Стоимость проживания в гостиницах 4*- 5* сократилась на 1,4% — до 2747 рублей.

При этом хостелы, державшие цены в течение всего сезона, подняли цены на 1,5% — до 630 рублей на человека в сутки.