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Гостиницы в Карелии за июнь трижды поднимали цены на проживание

Новости. Общество
09:34, 01 Июля 2021
фото: pixabay

Стоимость проживания в гостиницах, на турбазах и в других местах коллективного размещения в Карелии в последнюю неделю июня снова выросла — это произошло уже третий раз за месяц.

Данные получены Карелиястатом в результате мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 июня.

Средняя стоимость проживания в гостинице 3* выросла до 1776 рублей с человека в сутки. Неделю назад эта сумма составляла 1677 рублей.

В отелях 4*-5* цены за неделю увеличились с  2693 до 2888 рублей в сутки на человека.

На сколько подорожало проживание в самых бюджетных гостиницах и хостелах, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Leopol'd
2021-07-01 10:24:36
А в Карелии есть отели 5*?
Гость
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