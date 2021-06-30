Гостиницы в Карелии за июнь трижды поднимали цены на проживание

Стоимость проживания в гостиницах, на турбазах и в других местах коллективного размещения в Карелии в последнюю неделю июня снова выросла — это произошло уже третий раз за месяц.

Данные получены Карелиястатом в результате мониторинга потребительских цен за период с 22 по 28 июня.

Средняя стоимость проживания в гостинице 3* выросла до 1776 рублей с человека в сутки. Неделю назад эта сумма составляла 1677 рублей. В отелях 4*-5* цены за неделю увеличились с 2693 до 2888 рублей в сутки на человека. На сколько подорожало проживание в самых бюджетных гостиницах и хостелах, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».