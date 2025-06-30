Гостившую в Карелии пенсионерку дважды обманули мошенники

78-летняя женщина, гостившая в нашей республике, стала жертвой мошенников дважды.

Как рассказали в МВД Карелии, несколько месяцев назад через мессенджер с пожилой женщиной, гостившей в Медвежьегорске, связался лже-сотрудник Центробанка, он прислал фотографию служебного удостоверения и сообщил, что злоумышленники хотят похитить с её счетов деньги. Он посоветовал перевести накопления на безопасные счета, и в течение продолжительного времени пенсионерка это делала.

— Через некоторое время с ней связался другой человек и предложил заняться инвестициями в природные ресурсы. Действуя по чужим указаниям, гражданка вновь стала переводить денежные средства неустановленным лицам, думая, что так делает вложения, — говорится в сообщении.

Женщина лишилась 2 595 000 рублей. В обмане гражданки были задействованы две разные преступные схемы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.