Гостья из Азии попалась на краже сладостей в магазине в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали в столице Карелии гражданку одной из азиатских стран.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в минувший четверг, 16 июня, сотрудники петрозаводского отдела вневедомственной охраны задержали в одном из торговых центров города 21-летнюю гражданку одной из азиатских стран. Иностранка попыталась вынести из магазина товар на 2000 рублей. Девушке приглянулись сладости различных марок, а также хозяйственные товары. Наряд росгвардейцев прибыл на место происшествия после вызова службой охраны торгового заведения.

Любительницу сладкого передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы в Карелии задержали любителя бесплатного алкоголя и агрессивного покупателя.