Гостю Карелии не понравилась скорость проезжавшей мимо него машины, и он избил водителя

Уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений расследуется в Лахденпохском районе, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района поступило сообщение о нанесении травм жителю одного из поселков. Судебно-медицинская экспертиза признала нанесенные 36-летнему мужчине травмы тяжким вредом здоровью.

Инцидент расследовали сотрудники уголовного розыска. Подозреваемым оказался 20-летний житель Санкт-Петербурга. Как рассказал сам молодой человек, он обиделся на водителя такси, которое проехало мимо него слишком быстро. Когда машина остановилась, он подошел к водителю и избил его.

Вину подозреваемый признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Фигуранту уголовного дела грозит до 8 лет лишения свободы.