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Государственная аптека пообещала главе Карелии не переклеивать ценники

Новости. Общество
13:17, 09 Марта 2022
фото: © Правительство Карелии

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Руководитель республики Артур Парфенчиков не обнаружил ажиотажа в аптеке «Карелфарм».

Глава Карелии побывал 9 марта в государственной аптеке, где не увидел очередей.

«Сегодня утром заехал в нашу государственную аптеку „Карелфарм“. Убедился — никакого ажиотажа. Это подтвердила и заведующая аптекой Надежда Воронина. Дефицита препаратов нет, очередей тоже, в том числе и в отделе выдачи льготных лекарств», — пишет Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По словам руководителя республики, медикаменты для льготников закуплены заблаговременно в достаточном количестве — с запасом на 6 месяцев вперед.

 

«По всем прочим препаратам, на складе, откуда лекарства отправляются в сеть аптек „Карелфарма“ для розничной торговли, также сформирован запас на 30-40 суток. Он постоянно пополняется. Поставки идут крупными партиями, без задержек. Как заверил меня гендиректор „Карелфарма“ Леонид Бычковский, переклеивать ценники, как это делают некоторые, они не планируют. Сейчас цены на уровне прошлого года. Еще раз подчеркну, что стоимость всех препаратов из перечня жизненно важных регулируется государством, наценка строго регламентирован», — отметил глава Карелии.

Ранее министр здравоохранения РФ заявил, что дефицита лекарств в стране нет.

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