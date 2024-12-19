фото: © Кадр из фильма «Человек-паук»

Размер выплаты составил более 50 тысяч рублей.

Государственная инспекция труда в Карелии добилась восстановления прав работника на выплату зарплаты, сообщили в паблике инспекции.

В результате проведенных Государственной инспекцией профилактических мероприятий в отношении работодателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность в Петрозаводске, работнику выплачена задержанная заработная плата.

Размере выплаты составил более 50 тысяч рублей.