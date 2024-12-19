Размер выплаты составил более 50 тысяч рублей.
Государственная инспекция труда в Карелии добилась восстановления прав работника на выплату зарплаты, сообщили в паблике инспекции.
В результате проведенных Государственной инспекцией профилактических мероприятий в отношении работодателя, осуществляющего предпринимательскую деятельность в Петрозаводске, работнику выплачена задержанная заработная плата.
Размере выплаты составил более 50 тысяч рублей.
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