Государственные сельхозпредприятия Карелии получат дополнительные деньги из бюджета

Власти Карелии выделят из бюджета в 2023 году дополнительно 176,4 млн рублей на поддержку четырех государственных совхозов.
Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в бюджет на текущий год.
Основная часть указанной суммы в размере 103,8 млн рублей предназначена АО «Племенное хозяйство «Ильинское» на проведение восстановительных работ на животноводческих объектах .
Кроме того, АО «Племсовхоз «Мегрега» получит на приобретение объектов недвижимого имущества 12,6 млн рублей и на проведение восстановительных работ на животноводческих объектах 10 млн рублей.
Еще по 25 млн рублей будут выделены АО «Совхоз «Ведлозерский» и АО «Совхоз «Толвуйский на пополнение производственных фондов.
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