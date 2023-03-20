Государственные сельхозпредприятия Карелии получат дополнительные деньги из бюджета

Власти Карелии выделят из бюджета в 2023 году дополнительно 176,4 млн рублей на поддержку четырех государственных совхозов.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в бюджет на текущий год.

Основная часть указанной суммы в размере 103,8 млн рублей предназначена АО «Племенное хозяйство «Ильинское» на проведение восстановительных работ на животноводческих объектах .

Кроме того, АО «Племсовхоз «Мегрега» получит на приобретение объектов недвижимого имущества 12,6 млн рублей и на проведение восстановительных работ на животноводческих объектах 10 млн рублей.

Еще по 25 млн рублей будут выделены АО «Совхоз «Ведлозерский» и АО «Совхоз «Толвуйский на пополнение производственных фондов.