Государственный Фонд снизил ставку по микрозаймам для самозанятых жителей Карелии

Государственный Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия утвердил изменения в правилах предоставления микрозаймов самозанятым.

По программе «Свое дело» максимальный размер процентной ставки снижен с 6,75% годовых до 5,75%. Минимальная ставка осталась прежней — 3,37% годовых.

Займы для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим выдаются в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей на срок 24 месяца. Для участия в программе необходимо предоставить залог или поручительство, но этого не требуется, если сумма займа не превышает 100 тыс. рублей.

С начала действия программы в Карелии выдано 9 микрозаймов на сумму 1,3 млн рублей. Такую поддержку получили самозанятые, оказывающие услуги по маникюру, репетиторству, ремонту оборудования, строительству бань, домов, печей и каминов, производству десертов или занимающиеся подсобным хозяйством и другими видами деятельности.

Кроме того, стали более привлекательными условия кредитования для предпринимателей. Об этом читайте в публикации «Столицы на Онего».