Государственный санаторий «Марциальные воды» в Карелии попал под суд за долги

Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск администрации Кондопожского района о взыскании с государственного санатория «Марциальные воды» задолженности по арендной плате за земельный участок.

Это следует из решения суда.

Согласно материалам дела, санаторий задолжал администрации за аренду земельного участка, на котором он расположен, более 3 млн рублей с учетом неустойки.

Руководство учреждения не стало оспаривать эту задолженность. Суд постановил взыскать всю заявленную сумму.

ООО «Санаторий «Марциальные воды» находится в государственной собственности. Доля в уставном капитале в размере 100% принадлежит Республике Карелия. Ранее санаторий наполовину принадлежал региональному Союзу организаций профсоюзов, но в 2021 году он продал свою долю правительству.