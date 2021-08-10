Госуправление вошло в ТОП-3 самых высокооплачиваемых сфер деятельности в Карелии

Наибольший уровень оплаты труда в республике отмечен у финансистов и страховщиков.

По данным официальной статистики, за первые пять месяцев 2021 года самый высокий уровень оплаты труда в Карелии отмечен в финансовой и страховой деятельности. Среднемесячная начисленная заработная плата в этой сфере составила 71 191,6 рубля и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросла на 5,7%.

Ненамного ниже уровень оплаты труда в добыче полезных ископаемых. Согласно данным Карелиястата, работникам этой отрасли в среднем начисляют 70 373, 9 рубля в месяц. А замыкают ТОП-3 самых высокооплачиваемых сфер деятельности республики госуправленцы и те, кто занят обеспечением военной безопасности. Их среднемесячное начисленное жалованье составило в январе-мае 64 484, 2 рубля и по сравнению с аналогичным прошлогодним уровнем увеличилось на 8,3%.