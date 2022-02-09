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«Госуслуги» вернули возможность заменить паспорт по причине «изменения пола»

Новости. Общество
16:31, 11 Февраля 2022
фото: © Iradysiuk / migrapedia.org

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Возможность заменить паспорт по причине смены пола вернули на портал «Госуслуги».

Изменения на сайте заметила «Новая газета».

Возможность оформить услугу на «Госуслугах» вернули после того, как в 2021 году правозащитники пожаловались на ее отсутствие в Генеральную прокуратуру и омбудсмену по правам человека.

Заявители указали, что отсутствие услуги на сайте затрудняет получение документа трансгендерным персонам. Кроме того, они теряют право на скидку при оплате госпошлины, которая доступна другим россиянам.

«Фонтанка» выяснила, что в перечне электронных услуг выводить эту опцию отдельной графой разработчики не стали. Она доступна в разделе «Иное», в самом низу списка.

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