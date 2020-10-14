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Готовится отмена ограничений по компенсациям затрат бизнеса на строительство в Карелии

Новости. Общество
12:14, 15 Октября 2020
фото: pixabay
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Власти Карелии снимут ограничения для компенсации затрат бизнеса на строительство и реконструкцию зданий – это касается назначения помещений и размера инвестиций.

В результате доступ к господдержке получит не только крупный, но и малый и средний бизнес.

Такое решение принял сегодня парламент Карелии, проголосовав за изменения в законе "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия".

Как пояснил на заседании министр экономического развития Олег Ермолаев, действующая редакция закона позволяет компенсировать из бюджета затраты бизнеса на строительство и реконструкцию только производственных помещений. Чтобы получить компенсацию, претендент должен вложить в этот проект не менее 50 млн рублей.

"Исключив это из закона и отрегулировав это в подзаконных актах мы предоставим возможность большему количеству инвесторов получить доступ к мерам поддержки", - сказал Ермолаев.

Что изменится в условиях предоставления компенсаций, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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