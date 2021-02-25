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Готовится повышение тарифов на вывоз мусора для населения

Новости. Общество
16:22, 26 Февраля 2021
фото: сайт администрации Петрозаводска
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Минприроды хочет увеличить тариф на вывоз мусора и заложить в него расходы на рекультивацию полигонов, срок службы которых скоро закончится.

Как сообщает РБК, надбавка к тарифу должна составить около 32 руб. в год с человека, сообщил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов на заседании Общественного совета министерства.

При расчете показателя использовался средний норматив накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на человека — 2,53 куб. м в год. Земцов отметил, что такое увеличение тарифа не будет критичным для населения.

ФАС выступила против роста тарифов.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2021-02-26 16:53:57
Это не тарифы и это не деньги. Насмешка.
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