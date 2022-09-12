Готовится приватизация еще трех бывших правительственных дач в Карелии

Прогнозный план приватизации госимущества Карелии на 2023–2025 годы предусматривает продажу еще трех бывших дач правительственных чиновников.
Это следует из проекта плана, поступившего в парламент республики.
В деревне Шуйская Чупа планируется приватизировать дома №№ 4, 11, 13. Их продажа намечена на 2023 год.
Ранее в Шуйской Чупе было продано несколько таких построек. Их давали в качестве служебных дач чиновникам правительства еще в советские времена.
Все они представляли собой щитовые домики, которые к моменту продажи находились в неудовлетворительном состоянии.
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