Готовится расширение перечня профессий, дающих право на бесплатные участки для ИЖС в Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому предлагается расширить перечень категорий работников в сельской местности, имеющих право на бесплатное получение земельных участков под ИЖС.

Согласно документу, планируется включить в этот список социальных работников.

Они должны получить право на безвозмездное пользование земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности на срок не более шести лет для индивидуального жилищного строительства. После завершения строительства эти участки могут быть переведены в собственность работников.

Какие специалисты уже входят в этот список, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».