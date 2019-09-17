16:10, 17 Сентября 2019
Готовится реконструкция здания филармонии и театра драмы "Творческая мастерская" в Петрозаводске
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Управление капстроительства Карелии объявило тендер на подготовку проекта масштабной реконструкции и модернизации здания Театра драмы "Творческая мастерская" и госфилармонии.
Согласно конкурсной документации, проектировщик должен будет предусмотреть максимальное увеличение вместимости главного концертного зала и сцены, малого зала и детского зрительного зала.
Стоимость проектно-сметных работ оценивается в 20 млн рублей, деньги поступят из республиканского бюджета.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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