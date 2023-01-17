Готовится введение огромных штрафов за неправильное обращение с навозом

Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 450 тысяч рублей за неправильное обращение с навозом.

Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Зконопроектом предлагается штрафовать на сумму от 30 тыс. до 450 тыс. рублей за несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства.

В перечень побочных продуктов животноводства входят в том числе помет, подстилка и стоки.

Как сообщает Lenta. ru, проект закона о навозе рассматривался в Думе еще в 2022 году. Тогда парламентарии проголосовали за него в первом чтении. Во время слушаний один из авторов инициативы, депутат от КПРФ Владимир Кашин заявлял, что сам работал агрономом и всегда знал, сколько у него отходов. Так он напомнил о важности учета навоза, но призвал не бюрократизировать этот процесс.

«Если ты не будешь знать, сколько у тебя органики, ее развезут завтра по коридорам, садовым участкам», — подчеркивал Кашин.