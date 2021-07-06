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Готовится законопроект о праве самозанятых на установку ларьков и киосков

Новости. Общество
16:33, 06 Июля 2021
фото: ДТППТЗ

В Госдуму внесен законопроект, который разрешит самозанятым ставить киоски и другие нестационарные объекты торговли, чтобы продавать свою продукцию и оказывать услуги.

Как сообщает ЛенТВ24, сейчас самозанятые имеют право только арендовать помещения для продажи своих товаров и оказания услуг. В новом законопроекте речь идет о праве на размещение собственных объектов торговли. Пока это могут делать только индивидуальные предприниматели и юридические лица. 

Какие требования будут предъявляться к нестационарным торговым объектам самозанятых, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-06 16:43:48
Машина на сдутых колёсах опять появится на газоне ул. Ровио, 18. Россия не заточена под рынок.((
Сеня
2021-07-06 16:58:43
кир, две приедут и без колёс .
кир
2021-07-06 17:20:27
Сеня, пофиг, - сказал кот. Мы лишь наблюдатели за непонятной самобытной жизнью.
Гость
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