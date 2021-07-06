Готовится законопроект о праве самозанятых на установку ларьков и киосков

В Госдуму внесен законопроект, который разрешит самозанятым ставить киоски и другие нестационарные объекты торговли, чтобы продавать свою продукцию и оказывать услуги.

Как сообщает ЛенТВ24, сейчас самозанятые имеют право только арендовать помещения для продажи своих товаров и оказания услуг. В новом законопроекте речь идет о праве на размещение собственных объектов торговли. Пока это могут делать только индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Какие требования будут предъявляться к нестационарным торговым объектам самозанятых, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».