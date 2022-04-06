Готовится законопроект о выплате наличных из средств материнского капитала всем желающим

Законопроект о выдаче наличными до 5% материнского капитала всем семьям независимо от их дохода планируется внести в Госдуму.

Об этом рассказала «Известиям» один из его разработчиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Согласно пояснительной записке к проекту, «средства пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд». Их перечень предлагается утвердить правительству, сказано в документе.

В нем же отмечено, что компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений. Предполагается выдавать деньги однократно, уточнила Татьяна Буцкая.

«Инициативу по возможности частичной выплаты маткапитала наличными необходимо поддерживать. Для этого, например, можно предусмотреть возможность использования средств при покупке строительных материалов для ремонта жилья, которое приобретается по программе», — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.