Реклама
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43

Готовится законопроект о выплате наличных из средств материнского капитала всем желающим

Новости. Общество
09:00, 08 Апреля 2022
фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Новости партнеров

Законопроект о выдаче наличными до 5% материнского капитала всем семьям независимо от их дохода планируется внести в Госдуму.

Об этом рассказала «Известиям» один из его разработчиков, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Согласно пояснительной записке к проекту, «средства пойдут на компенсацию затрат на покупку товаров и услуг, предназначенных для удовлетворения семейных нужд». Их перечень предлагается утвердить правительству, сказано в документе.

В нем же отмечено, что компенсация будет выплачиваться только тем семьям, которые уже использовали часть капитала на одно из основных направлений. Предполагается выдавать деньги однократно, уточнила Татьяна Буцкая.

«Инициативу по возможности частичной выплаты маткапитала наличными необходимо поддерживать. Для этого, например, можно предусмотреть возможность использования средств при покупке строительных материалов для ремонта жилья, которое приобретается по программе», — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2022, 09:03
Мама будущего первоклассника в Петрозаводске: Я записалась в частную школу за 19 тысяч, больше не потянуть или почку придется продать
03.04.2022, 00:10
Huawei отказалась продавать свои телефоны в России
03.04.2022, 14:25
Миллиардер из Санкт-Петербурга начал строительство причального комплекса на берегу Ладожского озера в Карелии
05.04.2022, 19:06
Прохожий рухнул на тротуар в Петрозаводске и две «скорые» не смогли его спасти (ВИДЕО)
03.04.2022, 22:30
В Россию идет новая волна коронавируса - 25 млн жителей Шанхая уже отправлены на карантин
03.04.2022, 21:30
Проснулся и не можешь уснуть: сомнолог рассказал, почему прерывается сон

Чтиво

05.04.2022 17:04
Без политики
«Если дети играют в войнушку, это не страшно, игра — это способ исцеления»
Как себя вести взрослым, чтобы помочь детям пережить это сложное время, — советы детского и семейного психолога из Карелии.
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 15:22
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.