Готовится запрет на гаджеты без программного обеспечения российских разработчиков

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательно предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV.

"Наши разработчики — одни из лучших. Именно поэтому они разрабатывают замечательные программы и приложения, современные, удобные для пользователей, прежде всего, для наших пользователей. К сожалению, большинство производимой сегодня техники — зарубежного производства", — заявил в ходе заседания один из авторов законопроекта Олег Николаев, чьи слова цитирует RNS.

Кого будут наказывать за продажу гаджетов без приложений отечественного производства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".