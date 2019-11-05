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Новости. Общество
16:32, 05 Ноября 2019
фото: pixabay

Готовится запрет на гаджеты без программного обеспечения российских разработчиков

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Госдума в первом чтении одобрила законопроект об обязательно предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV.

"Наши разработчики — одни из лучших. Именно поэтому они разрабатывают замечательные программы и приложения, современные, удобные для пользователей, прежде всего, для наших пользователей. К сожалению, большинство производимой сегодня техники — зарубежного производства", — заявил в ходе заседания один из авторов законопроекта Олег Николаев, чьи слова цитирует RNS.

Кого будут наказывать за продажу гаджетов без приложений отечественного производства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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