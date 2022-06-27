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Готовится запрет на прописку в квартире более одного человека на шести квадратных метрах

Новости. Общество
22:00, 06 Июля 2022
фото: © EPA

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В Госдуме планируют окончательно устранить в России проблему так называемых «резиновых квартир», в которых сотнями прописываются люди и получают соцпособия.

Сейчас ведется разработка законопроекта о запрете регистрации более одного человека на 6 кв. м, если это не родственники.

О проекте закона рассказал «Известиям» член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, депутаты направили письмо в МВД, чтобы узнать позицию ведомства по поводу такого ограничения.

Проблема «резиновых квартир» давно требовала решений на уровне законодательства, уверен руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов. Злоупотребление собственников своим правом на имущество зачастую приводит к нежелательным эксцессам, подчеркнул он.

«Часто фиктивная прописка связана с необходимостью устройства на работу, с записью детей в школы или детские сады, иногда — с получением кредитов. Но кроме обычных граждан, фиктивная регистрация интересует и разного рода нарушителей закона», — сказал Гарипов.

Вместе с тем противники законопроекта считают неправильным ограничивать право собственников свободно распоряжаться своей долей жилья. Такое мнение высказала член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Сусана Киракосян.

Чтобы микродоли не были разменной монетой, необходимы изменения в ГК РФ. Например, можно установить для их собственников срок в два–три года, в течение которого они не могут совершать сделки по отчуждению этой площади сторонним лицам, считает Киракосян.

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