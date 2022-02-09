Готовится запрет на выдачу потребительских кредитов более чем на 5 лет

Максимальный срок выдачи необеспеченного потребкредитов планируется ограничить пятью годами — такой законопроект внесен в Госдуму.

Об этом рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который является одним из авторов документа.

Законопроект предусматривает следующие основные изменения:

Ограничение максимального срока заключения необеспеченного потребительского кредита пятью годами «в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки»;

Включение в расчет полной стоимости кредита любых платежей заемщика в пользу кредитора и (или) третьих лиц;

Дополнительное информирование клиента об условиях изменения процентной ставки в процентах годовых для каждого варианта поведения заемщика;

Увеличение «периода охлаждения», то есть продление для заемщика срока, когда он может отказаться от допуслуг при заключении кредитного договора и вернуть деньги — до даты первого платежа плюс 5 дней вместо 14 дней со дня согласия;

Обязанность банка предлагать заемщику альтернативный вариант кредита без приобретения допуслуг;

Информирование заемщика об изменении полной стоимости кредита при пересмотре договора;

Изменение правил рекламы потребительских займов — она не должна содержать указание на их стоимость в процентах годовых, кроме информации о полной стоимости кредита.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта повысит уровень защиты прав граждан при потребительском кредитовании и информированности о реальных расходах по финансовым продуктам.