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Готовится запрет на выдачу потребительских кредитов более чем на 5 лет

Новости. Общество
16:15, 10 Февраля 2022
фото: © Петр Ковалев / ТАСС

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Максимальный срок выдачи необеспеченного потребкредитов планируется ограничить пятью годами — такой законопроект внесен в Госдуму.

Об этом рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, который является одним из авторов документа.

Законопроект предусматривает следующие основные изменения:

Ограничение максимального срока заключения необеспеченного потребительского кредита пятью годами «в целях ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки»;

Включение в расчет полной стоимости кредита любых платежей заемщика в пользу кредитора и (или) третьих лиц;

Дополнительное информирование клиента об условиях изменения процентной ставки в процентах годовых для каждого варианта поведения заемщика;

Увеличение «периода охлаждения», то есть продление для заемщика срока, когда он может отказаться от допуслуг при заключении кредитного договора и вернуть деньги — до даты первого платежа плюс 5 дней вместо 14 дней со дня согласия;

Обязанность банка предлагать заемщику альтернативный вариант кредита без приобретения допуслуг;

Информирование заемщика об изменении полной стоимости кредита при пересмотре договора;

Изменение правил рекламы потребительских займов — она не должна содержать указание на их стоимость в процентах годовых, кроме информации о полной стоимости кредита.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта повысит уровень защиты прав граждан при потребительском кредитовании и информированности о реальных расходах по финансовым продуктам.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кремень
2022-02-10 17:47:32
Спустя 30 лет, поняли что делали "что то " не так!
Проще можно: банк или грабительские МФО если выдали не обеспеченный кредит,не проверив, откуда человек будет брать деньги на погашение, сами и платят за клиента,вот и всё...Почему в Советское время не было должников по кредитам!? Да потому что проверяли твой доход тщательно и основательно и процент был 0,5 , а не 10-25%, как сейчас! А теперь мы имеем про страны в долгах и рабстве....дурдом ..
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