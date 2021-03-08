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Готовится запуск поезда из Петрозаводска в Йоэнсуу

Новости. Общество
12:29, 09 Марта 2021
фото: Минтранс РК
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Правительство Карелии совместно с РЖД рассматривает возможность запуска поезда, который свяжет финский город Йоэнсуу, Сортавалу и Петрозаводск.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства министр экономического развития Олег Ермолаев.

По его словам, речь идет о том, чтобы организовать железнодорожные перевозки из Йоэнссу до горного парка "Рускеала", а затем продлить маршрут до Сортавалы и Петрозаводска.

По словам первого заместителя главы администрации Сортавалы Дмитрия Вельева, финны тоже заинтересованы в запуске такого поезда.

"По сообщениям финских коллег, им нужен скорый выход на Санкт-Петербург путем пересадки на поезд "Ласточка", и в этом они также видят большой потенциал", - сказал Вельев.

При каком условии это станет возможно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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ромео
2021-03-09 13:18:41
тролль Вконтаткте уже первый пост написал
Mikko Merimies
2021-03-09 13:16:19
Зачем усложнять? Достаточно поезда "Йоэнсуу-Сортавала", а доальше - хоть "ретропоездом" до Горного парка, хоть 160-м до Петрозаводска, хоть "Ласточкой" до Питера...Но это всё - только после пандемии.
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