Готовятся изменения критериев социальной помощи населению

Властям следует перейти к "по-настоящему адресной" социальной поддержке населения с помощью единой цифровой платформы, а не "размазывать по пять копеек" для всех.

Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства, сообщает РИА Новости

Он отметил, что сейчас в России "огромное число льгот и пособий" для выравнивания финансового положения семей. "Необходимо сделать так, чтобы их (пособия. — прим. ред.) получали те, кто действительно в этом нуждается, то есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, ...грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек", — сказал Мишустин. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".