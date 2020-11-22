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Готовятся изменения критериев социальной помощи населению

Новости. Общество
08:59, 23 Ноября 2020
фото: pixabay
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Властям следует перейти к "по-настоящему адресной" социальной поддержке населения с помощью единой цифровой платформы, а не "размазывать по пять копеек" для всех.

Об этом  заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства, сообщает РИА Новости

Он отметил, что сейчас в России "огромное число льгот и пособий" для выравнивания финансового положения семей.

"Необходимо сделать так, чтобы их (пособия. — прим. ред.) получали те, кто действительно в этом нуждается, то есть перейти к по-настоящему адресной системе социальной поддержки, ...грамотно расходовать имеющиеся ресурсы, а не размазывать каждому по пять копеек", — сказал Мишустин.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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