Готовятся изменения порядка выплат пенсий

Минтруд подготовил поправки, которые меняют порядок оформления заявления на единовременное получение пенсионных накоплений для тех граждан, которые имеют на это право.

Как сообщает РБК, в документе прописано, что подать заявление на единовременную выплату можно через портал госуслуг. Повторное заявление на получение выплаты можно будет подать через пять лет. Рассматривать заявление гражданина о выплате в ПФР будут в течение пяти дней. О принятом решении также будут уведомлять через госуслуги. Граждане, чья пенсия формируется в негосударственном пенсионном фонде, также могут подать заявление на выплату через госуслуги.



Новый порядок подачи заявления на оформление выплаты начнет действовать с 1 июля.



Единовременная выплата производится только из накопительной части пенсии. На нее могут претендовать следующие категории граждан.

Мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 год, а их работодатель платил страховые взносы в пенсионный фонд. Граждане, получающие пенсию по инвалидности или в связи с утратой кормильца, у которых нет достаточного стажа для страховой пенсии. Участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений (вступить можно было до 31 декабря 2014 года).

