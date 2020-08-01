Готовятся изменения в правилах списания комиссий с банковских счетов граждан

Банки могут получить право списывать денежные средства со счетов клиентов, чьи данные не удалось обновить, так как они не выходят на связь.

Об этом рассказал RNS директор департамента финансового мониторинга "Абсолют-банка" Александр Поляков. Этот банк является автором инициативы.

"Внести поправки в положение Банка России № 499-П по идентификации клиентов, касающиеся возможности проведения операций по списанию денежных средств со счетов клиентов, по которым банки не имеют возможности обновить идентификационные сведения (например, клиент не выходит на связь с банком по имеющимся контактным данным)" — сказал он. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".