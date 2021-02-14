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Готовятся новые меры господдержки бизнеса

Новости. Экономика
08:58, 15 Февраля 2021
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
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Правительство планирует возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списание задолженности по налогам предприятиям из пострадавших отраслей, субсидирование займов МСП при условии найма нового персонала, смягчение перехода на общий режим налогообложения.

Как сообщают "Известия", об этом говорится в протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Новый антикризисный пакет, сформированный правительством, направлен прежде всего на сохранение занятости. Этому посвящены наиболее значимые и дорогостоящие меры. В общей сложности в него вошли пять видов поддержки.

Какие именно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2021-02-15 10:23:17
Частник хорошо делать может только две вещи. Это воровать и просирать. Ткачев, классик "Столицы". Где он?
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