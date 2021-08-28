Готовятся ограничения по числу домашних животных на квадратный метр

Жителям России запретят заводить неограниченное количество домашних питомцев.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов в интервью Ura.ru.

«Должно было быть прописано положение, сколько и каких именно питомцев может находиться на квадратный метр. Когда эти квадратные метры принадлежат не одному лицу, будет прописана именно та площадь, которая принадлежит данному владельцу. Вплоть до уголовной ответственности», — отметил Черкасов.

Также закон предполагает ограничить количество животных, проживающих на участках частных домов. В качестве примера Черкасов привел случаи, когда на приусадебной территории проживало 200 кроликов или тысяча перепелок, от которых было много шума и неприятный для соседей запах.

«Здесь задача подведомственной организации Россельхознадзора и ветслужбы, которая находится под Минсельхозом, такие вещи урегулировать. Из-за отсутствия нормативно-правовой базы этого не происходит», – добавил Черкасов.