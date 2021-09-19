Готовятся ограничения по количеству выдаваемых кредитов на человека

Законопроект об ограничении количества выдаваемых кредитов в РФ может быть принят этой осенью.

Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Законопроект в первом чтении принят, я думаю, что осенью он будет и во втором, и в третьем», — сказал он в рамках международного банковского форума «Банки России — XXI век».

Ранее в Центробанке отмечали, что существуют разногласия с правительством по поводу закона о прямых количественных ограничениях выдач потребкредитов российскими банками.

«У нас и у Минэкономразвития есть опасения, что это уже слишком становится госпланом. Соблазн сказать, что мы выдаем столько кредитов этому, а столько этому, понятный. Но мы в целом за конкуренцию», — сказал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, чьи слова цитирует ТАСС.

«Мы близимся к компромиссу, в той части, что эта норма будет ограничена только потребкредитами. В таком формате мы будем готовы более конструктивно отнестись к этому закону», — отметил он.

Замминистра добавил, что Минфин ведет долгую дискуссию с ЦБ по этому вопросу, и близится компромисс в том, чтобы ограничить выдачи только беззалоговых кредитов физическим лицам (включая потребкредиты, микрозаймы).