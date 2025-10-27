Готовность Лососинской плотины к осеннему половодью оценила межведомственная комиссия

Лососинская плотина готова к половодью. К такому выводу пришла межведомственная комиссия, которая осмотрела объект.
Комиссия осматривает гидротехническое сооружение дважды в год — весной и осенью. Сегодня специалисты исследовали подъемные механизмы плотины, осмотрели водопропускной тракт, верхний и нижний бьефы и пришли к выводу, что плотина готова к прохождению половодья
— Плотина работает в штатном режиме, уровень воды в верхнем бьефе водохранилища составляет +184,01 м. по БС и +180,35 м. в нижнем бьефе. Мониторинг уровней осуществляется ежедневно, — рассказали в Минприроды Карелии.
В состав комиссии входят специалисты Минприроды Карелии, МЧС по Карелии, Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, а также представители Росводресурсов и Ростехнадзора.
Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что водолаз очистил решетку Лососинской плотины перед осенним половодьем. В воде накопился мусор — обломки металлической бочки, доски, ветки и бревна, все это могло забить пропускные отверстия. Возник риск аварийной ситуации, так как скопившаяся вода не смогла бы свободно сбрасываться.