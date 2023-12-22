Готовность оперативных служб Карелии к работе в новогодние праздники рассмотрят в правительстве

Заседание в режиме видеоконференцсвязи 25 декабря проведет глава региона.

В понедельник, 25 декабря, состоится заседание правительства Карелии, сообщили в управление пресс-службы главы республики.

Заседание в режиме видеоконференцсвязи проведет руководитель региона Артур Парфенчиков. Как рассказали в источнике, участники рассмотрят вопрос готовности оперативных служб республики к работе в новогодние праздничные и выходные дни.

Кроме того, члены республиканского правительства рассмотрят санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе и организацию оказания медицинской помощи населению Карелии в предстоящие праздники.