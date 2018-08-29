Готовьте зонтики: синоптики прогнозируют дожди завтра в Петрозаводске

В четверг, 30 августа, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, температура днем до +21 градуса.

По прогнозу Карельского ЦГМС, ночью на юге, а днем в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди.

Ветер восточных направлений умеренный.

Температура воздуха ночью +8, +13, местами до +4 градусов по Цельсию. Днем +16, +21.

В Петрозаводске утром и днем небольшой дождь.

Температура ночью +11, +13, а днем +17, +19 градусов.