Грабитель, который при задержании едва не задавил автомобилем полицейского, отделался условным сроком

Судья Петрозаводского горсуда Елена Семичева вынесла приговор местному жителю, обвиняемому в применении насилия в отношении полицейского, который пытался задержать его за грабежи.

Судья петрозаводского городского суда Елена Семичева вынесла приговор 39-летнему жителю карельской столицы Александру, официально не работающему. Он обвинялся в применении насилия в отношении полицейского.

Как ранее мы рассказывали, вечером 24 апреля прошлого 2022 года двое сотрудников уголовного розыска Первомайского отдела полиции у дома на улице Лисицыной остановили автомобиль Kia, за рулем которого находился обвиняемый в совершении грабежей местный житель Александр. Поскольку к следователю он не являлся, то был объявлен в розыск.

Мужчина проигнорировал просьбу полицейских выйти из машины и заблокировал дверь. После этого, как рассказали в прокуратуре, он «ударил по газам» и едва не сбил одного из полицейских, пытавшихся заблокировать его автомобиль. Стремясь избежать наезда, оперуполномоченный успел запрыгнуть на капот иномарки, но вскоре упал на землю, получив травмы. Все же стражам порядка тогда удалось задержать злоумышленника.

За совершенные мужчиной два грабежа судья Елена Голяева приговорила его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор, который осужденный не обжаловал, вступил в законную силу. Что касается предъявленного мужчине обвинения в применении насилия в отношении представителя власти, то за это преступление он получил 1 год лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 года. Этот приговор также вступил в законную силу.