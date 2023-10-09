Грабитель умудрился потерять похищенный телефон в Петрозаводске

Незадачливому преступнику грозит уголовный срок.

В полицию Петрозаводска с заявлением обратился 52-летний мужчина. Он сообщил, что отобрали почти новый мобильный телефон. Инцидент произошел днем на Древялянке.

К преступлению оказался причастен 38-летний знакомый потерпевшего, с которым он случайно встретился у подъезда. Мужчина попросил посмотреть гаджет, затем вырвал его из рук и убежал.

После задержания подозреваемый вину признал и сообщил, что чужой мобильный телефон он потерял.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Судимому злоумышленнику грозит до четырех лет колонии, сообщили в МВД Карелии.