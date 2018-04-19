Грабитель вырвал модели волосы, сломал ей ногти, но отнять дорогую сумку не смог
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Модель Клэр Пентони из Эдинбурга отбилась от грабителя, который пытался вырвать из её рук сумочку от Yves Saint Laurent стоимостью 1 тысяча фунтов стерглингов ( почти 88 тысяч рублей).
34-летний Сингх Бхай напал на Клэр Пентони, когда она возвращалась на работу с обеденного перерыва. Грабитель уронил девушку на землю и попытался отобрать у неё дизайнерскую сумку, сообщает "Лайф".
"Он хватался за мою сумку, но я никак не могла отказаться от неё, потому что это одна из моих любимых вещей и она стоила мне небольшого состояния. Мне пришлось несколько месяцев экономить, чтобы купить её"
Девушка вступила в драку с грабителем, чем привлекла внимание прохожих. Они пришли на помощь модели — и преступник был вынужден отступить. После того как Сингх Бхай убежал, Клэр поняла, что полностью испортила маникюр и лишилась нескольких клочьев волос, но сумела отбить сумку.
"Я ударила и оттолкнула его — я просто должна была с ним бороться. В это время в сумке не было денег, но сама сумка стоила того, чтобы сражаться"
Позже Сингх Бхай был задержан полицейскими. Выяснилось, что в тот же день он напал ещё на одну женщину. В итоге суд приговорил преступника к 16 месяцам лишения свободы.
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