Грабитель вырвал модели волосы, сломал ей ногти, но отнять дорогую сумку не смог

Модель Клэр Пентони из Эдинбурга отбилась от грабителя, который пытался вырвать из её рук сумочку от Yves Saint Laurent стоимостью 1 тысяча фунтов стерглингов ( почти 88 тысяч рублей).

34-летний Сингх Бхай напал на Клэр Пентони, когда она возвращалась на работу с обеденного перерыва. Грабитель уронил девушку на землю и попытался отобрать у неё дизайнерскую сумку, сообщает "Лайф".

"Он хватался за мою сумку, но я никак не могла отказаться от неё, потому что это одна из моих любимых вещей и она стоила мне небольшого состояния. Мне пришлось несколько месяцев экономить, чтобы купить её"

Девушка вступила в драку с грабителем, чем привлекла внимание прохожих. Они пришли на помощь модели — и преступник был вынужден отступить. После того как Сингх Бхай убежал, Клэр поняла, что полностью испортила маникюр и лишилась нескольких клочьев волос, но сумела отбить сумку.

"Я ударила и оттолкнула его — я просто должна была с ним бороться. В это время в сумке не было денег, но сама сумка стоила того, чтобы сражаться"

Позже Сингх Бхай был задержан полицейскими. Выяснилось, что в тот же день он напал ещё на одну женщину. В итоге суд приговорил преступника к 16 месяцам лишения свободы.