Грабители ворвались в квартиру петрозаводчанина и избили его

В Петрозаводске четверо грабителей ворвались в квартиру, где избили хозяина и вынесли ценные вещи, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть УМВД России по Петрозаводску поступило сообщение о разбое. Полицейских вызвала женщина: придя домой после работы, она увидела своего мужа избитым, часть вещей была похищена.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили ход событий. Вечером в комнату коммунальной квартиры ворвались четыре человека. Угрожая хозяину помещения ножом, неизвестные требовали от хозяина помещения деньги. Обыскав квартиру и не наличных средств, они избили мужчину, после чего забрали шуруповерт, телефон, приставку и скрылись.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены подозреваемые – жители Петрозаводска. Причем самому старшему из нападавших – 59 лет, а младшему – 21. Они дали признательные показания. Похищенное имущества изъято.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.